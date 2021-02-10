Где 5G быстрее

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Выяснили, где скорость 5G-Интернета наиболее высокая

Южная Корея первой в мире запустила национальную сеть 5G, и она лидирует по темпам развертывания сетей нового поколения. А еще эта страна позволяет пользователям в полной мере ощутить все преимущества 5G-технологии. Все потому, что здесь самые скоростные сети пятого поколения.

К такому выводу пришли аналитики SpeedCheck, которые проанализировали скорость 5G-сетей по всему миру. В своем отчете они отмечают, что В Южной Корее скорость интернета стандарта 5G составляет 449 Мбит/с. Такой показатель означает, что пользователи в этой стране лучше других понимают все преимущества, которые предлагают сети пятого поколения: быстрее происходит загрузка файлов, шустрее игровой процесс в онлайн-играх и более захватывающий опыт AR/VR.

На втором месте с ощутимым отставанием идет Тайвань — 136,36 Мбит/с. На третьей позиции оказалась Великобритания с результатом 126,49 Мбит/с. В рейтинг также попали такие страны как Япония, Германия, Австрия, Швейцария, Нидерланды, Австралия, Кувейт, Канада, Франция, Италия, Испания, США и другие. А вот для Китая места в рейтинге не нашлось и это несмотря на то, что там ударными темпами строят 5G-сети и страна лидер по количеству 5G-устройств.

В отчете также сравнили стоимость 1 ГБ мобильного интернета в сетях Южной Кореи и США. Так, американские пользователи платят $1,5 за 1 ГБ, тогда как в азиатской стране — $2,3. Но более высокая стоимость в Южной Корее компенсируется высокой скоростью.

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Источник: tekno