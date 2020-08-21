Где купить со скидкой Наушники Redmi Airdots 2, Xiaomi Redmi Power Bank и умные часы Haylou Solar
Самые низкие цена на наушники Redmi Airdots 2, Xiaomi Redmi Power Bank и умные часы Haylou Solar
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Смарт-часы Haylou Solar
Характеристики: LS05, 1.28" TFT, Bluetooth 5.0, 340 mAh, IP68, глобальная версия, цвет черный
Цена: RU $29,25/UA $32,80 - https://ali.ski/3XoAcb
Промокод "24044KOL" (для РФ)
Беспроводные наушники Redmi Airdots 2
Характеристики: Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4
Цена: RU $16,04/UA $15,16 - https://lite.al/L7SOvl
Xiaomi Redmi Power Bank
Характеристики: PB100LZM, 10000мАч, 2*USB-A
Цена: UA $10,58/RU $11,36 - https://lite.al/8X31tq
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