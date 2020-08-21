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Где купить со скидкой Наушники Redmi Airdots 2, Xiaomi Redmi Power Bank и умные часы Haylou Solar

21.08.2020 551 0

Самые низкие цена на наушники Redmi Airdots 2, Xiaomi Redmi Power Bank и умные часы Haylou Solar

 

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Где купить со скидкой Наушники Redmi Airdots 2, Xiaomi Redmi Power Bank и умные часы Haylou Solar – фото 1

 

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Где купить со скидкой Наушники Redmi Airdots 2, Xiaomi Redmi Power Bank и умные часы Haylou Solar – фото 2

 

Смарт-часы Haylou Solar

Характеристики: LS05, 1.28" TFT, Bluetooth 5.0, 340 mAh, IP68, глобальная версия, цвет черный

Цена: RU $29,25/UA $32,80 - https://ali.ski/3XoAcb

Промокод "24044KOL" (для РФ)

 

Беспроводные наушники Redmi Airdots 2

Характеристики: Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4

Цена: RU $16,04/UA $15,16 - https://lite.al/L7SOvl

 

Xiaomi Redmi Power Bank

Характеристики: PB100LZM, 10000мАч,  2*USB-A

Цена: UA $10,58/RU $11,36 - https://lite.al/8X31tq

 

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Redmi Airdots 2 Xiaomi Redmi Power Bank
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.08.2020

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Где купить со скидкой Наушники Redmi Airdots 2, Xiaomi Redmi Power Bank и умные часы Haylou Solar