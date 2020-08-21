Где купить со скидкой Наушники Redmi Airdots 2, Xiaomi Redmi Power Bank и умные часы Haylou Solar

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Самые низкие цена на наушники Redmi Airdots 2, Xiaomi Redmi Power Bank и умные часы Haylou Solar

Каждый магазин гонится за покупателями, которые хотят и могут позволить себе разные товары. Но еще потребителям приятно увидеть что-то по акции или сниженной цене. И тут действует правило — чем выше скидка на товар, тем больше новых клиентов будет у магазина. Именно поэтому многие онлайн-магазины на постоянной основе снижают ценники на ряд товаров.

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Смарт-часы Haylou Solar

Характеристики: LS05, 1.28" TFT, Bluetooth 5.0, 340 mAh, IP68, глобальная версия, цвет черный

Цена: RU $29,25/UA $32,80 - https://ali.ski/3XoAcb

Промокод "24044KOL" (для РФ)

Беспроводные наушники Redmi Airdots 2

Характеристики: Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4

Цена: RU $16,04/UA $15,16 - https://lite.al/L7SOvl

Xiaomi Redmi Power Bank

Характеристики: PB100LZM, 10000мАч, 2*USB-A

Цена: UA $10,58/RU $11,36 - https://lite.al/8X31tq

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