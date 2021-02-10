Где лучше всего в мире лечат рак?

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Онкологические заболевания относят к самым опасным в мире, так как они на начальных стадиях протекают без симптомов и приводят к летальному исходу при отсутствии надлежащего лечения.

Поэтому врачи-онкологи рекомендуют регулярные профилактические осмотры, особенно пациентам из группы риска. На эффективное лечение рака за рубежом приезжают именно в Германию, так как здесь созданы благоприятные условия и доступная стоимость. С другими конкурентными преимуществами следует ознакомиться подробнее.

Почему пациенты выбирают немецкую клинику Фрайбурга?

Большинство иностранных пациентов для эффективного лечения рака на любой стадии выбирают немецкую клинику в г. Фрайбург благодаря множеству преимуществ. К ним относят следующее:

доказанная эффективность;

доступная стоимость по сравнению с клиниками в США и Израиле;

применение новейших лечебных методик, среди которых и малоинвазивные;

использование новейшей диагностической аппаратуры;

комфортные условия в стационаре;

персональный подход к каждому;

гарантия конфиденциальности и др.

При обращении в ведущие клиники Германии каждому пациенту гарантируется безопасность и прозрачность ценообразования. Если какие-то обследования не проводились, то в итоге выполняется перерасчет и неиспользованная сумма денежных средств в обязательном порядке возвращается пациенту.

Особенности диагностики и лечения рака в Германии

На официальном сайте немецкой клиники Фрайбурга есть вся детальная информация для пациентов, в том числе и иностранцев. Можно отправить запрос и получить второе экспертное мнение от независимого специалиста.

Для диагностики используют современное оборудование и способы, среди которых биопсия, лабораторные анализы и на онкомаркеры, УЗИ, ПЭТ-КТ и т.д. Это позволяет на самой ранней стадии определить отклонение от нормы и назначить эффективный план индивидуального лечения.

Лечат рак в Германии высококвалифицированные врачи с многолетним опытом работы в области онкологии. Решение принимается на консилиуме, что повышает процент выздоровления и он составляет в немецкой клинике более 90%.

Специалисты рекомендуют регулярное комплексное обследование в целях профилактики лицам из группы риска, чтобы своевременно обнаружить проблему. Любое заболевание, в том числе и онкологию, проще предупредить и начать лечение на начальной стадии.

Это увеличивает вероятность полного выздоровления и возвращение к нормальной жизни. Это люди с лишним весом, аллергическими реакциями, нестабильным артериальным давлением, наследственной предрасположенностью, хроническими заболеваниями, а также те, чья работа связана с вредным производством и постоянными стрессовыми ситуациями.

Для лечения онкологических заболеваний в Германии используются эффективные методики, среди которых и малоинвазивные. Они отличаются безопасностью, сокращенным периодом реабилитации и имеют минимум противопоказаний.