Где самые дорогие и самые дешевые iPhone 12 и iPhone 12 Pro

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Сравнили стоимость iPhone 12 и iPhone 12 Pro в разных странах

После объявления российских и украинских цен на серию iPhone 12 многие сделали вывод, что они в наших странах самые большие и завышенные. Если со вторым утверждением согласны, то с первым — можно поспорить. На помощь пришла исследовательская компания Statista, которая сравнила ценники на iPhone 12 и iPhone 12 Pro в разных странах.

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Если рассматривать iPhone 12 c 128 Гб постоянной памяти, дешевле всего этот смартфон можно приобрести в США. Это привычная картина, на американском рынке айфоны продают дешевле всего. Всего на пару долларов США дороже обойдется его покупка в Японии, а также определенную лояльность компания проявила к рынку Китая. По стоимости эта модель в России занимает шестую строчку, где за нее просят около $1100. А вот в Украине iPhone 12 с 128 Гб должны продавать дешевле — $1060. Дороже всего покупка новинки обойдется жителям Франции и Индии.

Если говорить о iPhone 12 Pro, то здесь расклад сил такой же и Индия антилидер по стоимости смартфона. В США новинку продают дешевле всего — $1071. Российский ритейл будет предлагать iPhone 12 Pro с 128 Гб памяти за $1296, а в Украине ценник должен быть в районе $1307.

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Источник: mydrivers