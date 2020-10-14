Apple представили бюджетные беспроводные наушники под логотипом Beats

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Суббренд Apple Beats разродился новой парой беспроводных наушников за вменяемый прайс.

Кроме презентации новых iPhone, Apple не забыла показать обещанное пополнение беспроводных наушников. Начать компания решила со своего суббренда Beats. Производитель анонсировал новую пару наушников под названием Beats Flex, которые стоят менее 50 долларов.

Новые наушники Beats пользуются преимуществами привычного уже для AirPods чипа W1, который позволяет легко сопрягать их с iPhone или iPad – нужно просто включить наушники, и они сами найдут совместимое устройство. Вы также можете использовать функцию Audio Sharing для «отправки» аудиопотока с Beats Flex на другую пару наушников Beats или AirPods.

В каждом наушнике Beats Flex встроены магниты, с помощью которых реализована функция автоматического воспроизведения/паузы. Также встроенный микрофон наушников обеспечивает передачу чистого звука голоса благодаря функции уменьшения шума от ветра. Дополнительно на проводе, который соединяет два наушника, встроены кнопки, с помощью которых можно настроить громкость, выбрать песню и ответить на вызов.

По словам Apple, Beats Flex обеспечивают до 12 часов прослушивания, а благодаря функции Fast Fuel вы получаете 1,5 часа прослушивания после 10-минутной зарядки.

Наушники Beats Flex совместимы со всеми моделями iPhone, начиная с iPhone SE (1-е поколение). Они продаются в четырех цветовых вариантах – голубой, черный, серый и желтый. Приобрести их можно за 49,99$ через Apple Store, а старт продаж намечен на 20 октября.

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Источник: The Verge



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