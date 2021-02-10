Где смотреть презентацию Google Pixel 6 и изображения новинок от авторитетного источника

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Выступ основной камеры выглядит устрашающе

Слухи подтвердились: 19 октября состоится презентация Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. Новинки получат обновленный дизайн, интригующее железо и многообещающие камеры. Оставшиеся дни до анонса инсайдеры продолжают поставлять слухи и утечки. Своей информацией о Google Pixel 6 решил поделиться авторитетный информатор Эван Бласс.

Источник выложил в сеть целую коллекцию пресс-изображений Pixel 6 и Pixel 6 Pro в нескольких расцветках. В очередной раз есть повод увидеть визуальные отличия двух смартфонов. Младшая версия предложит плоский дисплей с достаточно приличными рамками по его периметру. В этом плане «прошка» выглядит поприятнее: изогнутые кромки и небольшие отступы по краям.

Предлагаем также обратить внимание на изображения Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro в профиль, позволяющие оценить масштабность основной камеры. Площадка с датчиками изображения основательно выступает над тыльной крышкой и ее впору именовать «горбом», который явно понравится не всем. Посмотрим, как это все будет выглядеть в реальности и насколько «горбатыми» выйдет новинки.

Если вы относитесь к той категории гиков, кто ждет анонс Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, а также не прочь увидеть ивент собственными глазами, то знайте, что компания уже создала страничку с предстоящим ивентом на YouTube. Трансляция стартует 19 октября в 20:00 по Киеву и Москве. Только не ждите онлайн трансляции, презентацию покажут в записи.

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Источники: twitter, youtube