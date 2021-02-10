Geely купила Meizu: новая жизнь забытого бренда?

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Geely настроена на завоевание рынка смартфонов

Geely по амбициозному плану ее основателей готов встряхнуть «застоявшееся болото» мира Android-смартфонов. Китайский гигант автомобилестроения питает большие надежды занять заметное место в этой густонаселенной нише. Но одного желания и денег недостаточно для того, чтобы осуществить задуманное. Нужен еще опыт, знания и технологии.

И выход был найден — поглощение или приобретение Meizu. Раньше о сотрудничестве двух компаний говорили на уровне слухов, а сегодня Geely Xingji Times официально объявила о приобретении контрольного пакета акций Meizu Technology. Речь идет о приобретении 79,09% акций, и сумма сделки не оглашается.

На данном этапе покупка Meizu не приведет к серьезным кадровым изменениям в компании. Ее глава и ключевые топ-менеджеры сохранят за собой руководящие посты. Вместе с тем в совете директоров Meizu теперь появится представитель от Geely и не сложно понять, что его голос будет решающим при принятии решений.

Интересно, что заявлено, что Meizu продолжит работу как независимый бренд и станет плотно сотрудничать с Geely в разработке программного обеспечения и «интеграции бытовой электроники и автомобилей». На данном этапе автомобильный бренд занят разработкой портфолио смартфонов, носимой электроники и умных гаджетов, а также будет сделан упор на использование технологии расширенной реальности. Напомним, что осенью прошлого года Geely объявила о планах выпустить свой первый смартфон в 2023 году и реализовать 3 млн его единиц.

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Источник: reuters, gizmochina