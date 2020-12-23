Глава OnePlus подтвердил – OnePlus Watch выйдут в начале следующего года

285

Ожидание первых умных часов от OnePlus, OnePlus Watch, закончится в начале 2021 года.

Кажется, о выходе первых часов от OnePlus, OnePlus Watch, мы говорим уже целую вечность – настолько долго, что иногда казалось, что они никогда и не выйдут. Однако в последнее время информации о них появляется все больше. Сначала мы получили четкое подтверждение, что OnePlus Watch станут по-настоящему умными часами.

Теперь мы получили примерную дату выхода устройства. Причем новость прилетела не от какого-нибудь инсайдера, а напрямую от Пита Лау, основателя и гендиректора компании.

Недавно топ-менеджер рассказал в интервью изданию InputMag, что компания действительно работает над выпуском своих часов. А сегодня Лау выложил в своем Twitter-аккаунте новый пост, в котором он пообещал выпустить OnePlus Watch в начале следующего года.

Пит Лау﻿

На данный момент известно, что OnePlus Watch будет иметь круглый циферблат. Как мы уже знаем, прошивкой часов будет выступать Wear OS, но неизвестно, будет ли это «голый» Android или специально разработанный графический интерфейс от китайской компании.

Пит Лау рассказал, что OnePlus работают с Google над улучшением Wear OS, но не уточнил, будут ли их наработки использоваться в первых часах бренда.

﻿Читать также: ﻿

К сожалению, больше утечек о OnePlus Watch в Сети найти невозможно. Скорее всего, новые детали появятся в ближайшие несколько недель.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Android Police



https://andro-news.com/news/realme-ogranichat-skorost-zaryadki-do-50-vt-dlya-tayvanskogo-var/comid/76245/act/comment-delete/pcom/1.html#comments Realme ограничат скорость зарядки до 50 Вт для тайваньского варианта Realme X7 Pro(в Адм. панель)