OnePlus Watch будут без «закоса» в сторону Oppo Watch или Apple Watch

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OnePlus Watch не получат дизайн от Apple Watch и Oppo Watch

Уже почти все уважающие себя гиганты рынка смартфонов выпустили свои смарт-часы. А те, кто этого по каким-то причинам еще не сделал, двигаются в этом направлении. Поговаривали, что свое движение к умным часам OnePlus обозначила еще пару лет назад, но мы так и не увидели разработку. То ли силенок компании не хватило на создание гаджета, то ли они присматривались к реакции пользователей на носимую электронику.

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Но от самой идеи создать смарт-часы OnePlus не отказалась и несколько дней назад вновь заговорили о желании компании выпустить свои умные часы. Тогда были предположения, что «велосипед» изобретать не стали и экстерьер новинки будет повторять Oppo Watch, которые в свою очередь схожи с Apple Watch.

Но сегодня инсайдер Max J, который известен своими достоверными сливами о продуктах OnePlus, опубликовал любопытный пост, где, в частности, он заявил, что будущие часы компании не будет похожи на Oppo Watch и циферблат у них будет круглый. А еще он задал ребус, опубликовав тизер со стрелками часов и словом «Wotch». Он сразу заявил, что знает, что слово написано с ошибкой, но это намек. Как оказалось, латинская буква «О» указывает на то, что OnePlus Watch будут круглыми.

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К сожалению, источник не поделился с нами информацией о характеристиках и времени выхода умных часов. Впрочем, возможно, он и сам не осведомлен о таких подробностях.

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Источник: twitter