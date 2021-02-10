Глава Realme India лично показал Realme Narzo 30 Pro 5G

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Realme Narzo 30 Pro 5G ﻿в руках директора Realme India﻿

Новый день – новая утечка. Если вчера мы с вами обсуждали фотографию возможного рекламного плаката со смартфонами Realme Narzo 30 A и Narzo 30 Pro, то сегодня у нас еще более официальный повод.

Сообщается, что уже буквально завтра нам предоставят важную информацию об этих моделях. Для подтверждения того, что всё серьёзно, глава Realme India – Мадхав Шет, обложился коробками нового Narzo 30 Pro 5G, взял его в руки, и выложил фото в сеть.

Смартфон, который мы видим у него в руке точно такой же, как один из тех, которые мы наблюдали на вчерашнем плакате. Делаем выводы, что плакат косвенно подтверждён и скорее всего он не фейк.

Ходили слухи, что Narzo 30 Pro 5G будет являться обновленной версией Realme Q2. Напомним, что Realme Q2 имеет 6,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2400x1080 и соотношение сторон 20:9. Если слух правдивый, то такой размер и соотношение сторон мы ожидаем и в новинке.

В телефоне будет установлен чип Dimensity 800U с 4/6 Гб оперативной памяти (LPPDR4x) и хранилищем на 128 Гб (UFS 2.1).

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Будем ждать 18 февраля и узнаем, что же нам хотят рассказать Realme India о своих новинках.

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Источник: gizmochina.com﻿