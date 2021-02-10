Директор Realme намекает, что Realme Race будет иметь другое название?

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Realme Race может оказаться только кодовым названием смартфона

Мы не однократно писали про предстоящий анонс флагманов от Realme. Ранее часто фигурировало название будущих смартфонов под именем Realme Race. Стало известно, что это может быть только кодовое название моделей.

Дело в том, что сегодня исполнительный директор компании опубликовал интересный тизер: он выложил фотографию масштабной модели Nissan GT-R и подписал: «Продолжайте гонять! Новая линейка флагманов от Realme уже скоро». Опытные инсайдеры сразу предложили, что это отсылка к названию модели при сертификации TENAA. Там на изображении смартфона была наклейка GT. Поэтому большая вероятность того, что ожидаемая линейка смартфонов будет называться Realme GT.

Напомним, что мы ждём смартфона на топовой и современной платформе, за сниженный, «народный» ценник. Сердцем смартфона будет Snapdragon 888, с оперативной памятью 12 Гб LPDDR5, а также с быстрой зарядкой на 125 Вт. Дисплей у новинки будет плоский, обещают размер 6.8-дюймов и разрешение 3200х1440 пикселей. Основная камера должна получить четыре датчика, три из которых имеют разрешение 64Мп + 13Мп + 13М.

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Анонс, согласно всем утечкам очень близок.

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Источник: gizmochina.com﻿