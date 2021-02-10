На рекламном плакате засветились Realme Narzo 30 A и Narzo 30 Pro. Когда старт продаж?

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Обсуждаем изображения Realme Narzo 30 A и Narzo 30 Pro﻿

Мы уже писали о том, что линейка доступных смартфонов Realme Narzo ожидает скорого обновления. В сети уже были утечки с сертификации TENAA, о которой мы информировали.

Сегодня в сеть попала фотография рекламного плаката линейки Realme Narzo 30. Тут прямо сказано, что перед нами два новых смартфона - Narzo 30 A и Narzo 30 Pro. Есть несколько вопросов для обсуждения.

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Во-первых, наглядно видная разница в моделях. Сзади установлены разные блоки камер. Realme Narzo 30 A имеет квадратный модуль, в то время как Realme Narzo 30 Pro имеет больший и прямоугольный блок в котором, наверняка, больше сенсоров. Дисплей показан только у одной модели, пока нет возможности говорит о том, будут ли они одинаковые во всей линейке.

Во-вторых, сразу бросается в глаза то, что на плакате упоминается про два телефона из линейки , а не три, как все ожидают. Ничего не говориться про основную модель - Realme Narzo 30. Наверное, о ней мы узнаем позже. Также, мы обратили внимание, что модель с изображений при сертификации, а точнее задняя её часть не соответствует тому, что показано на этом постере. Возможно, это и есть третья модель в серии - Narzo 30? Пока это только догадки. Все фотографии предоставляем вам в этой новости.

Подтверждаются слухи, что аппарат построен на чипе Dimensity 800U от MediaTek. Как минимум в Realme Narzo 30 Pro мы увидим и 5G и дисплей на 120 Гц.

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Старт продаж на некоторых рынках ожидают уже 24 февраля. Ждать осталось не долго.

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Источник: gizmochina.com﻿