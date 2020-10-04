Главное за неделю: Google Pixel 5 разочаровал, iPhone 12 все ближе и Google ответит за униженную Huawei

1228

И больше о том, чем запомнилась уходящая неделя

Неделя выдалась поистине жаркой. Свой Pixel 5 и новые программные разработки показала Google. Наконец-то «отстрелялся» с линейкой Xiaomi Mi 10T «народный» бренд и на рынке появился очередной смартфон с камерой под дисплеем. И к тому же это еще и первый защищенный аппарат с такой фронталкой. Давайте вспомним, чем еще запомнилась эта неделя.

Google





В теории создатели Android могли придумать новый эталонный смартфон и посостязаться с айфонами. Но в итоге имеем Pixel 5 с достаточно простыми, как для своего статуса, характеристиками, чистым Android и заявку на отличную фотосъемку. Но в очередной раз поисковый гигант продемонстрировал практически полное игнорирование трендов на рынке и отрыв от реальности. И та стоимость, которую компания установила на новинку достаточно высока. Ее должны продавать дешевле с учетом того, что среди характеристик нет ничего такого, за что может уцепиться взгляд.

Если не сложилось с «железной» составляющей, то компания попытается очаровать рынок программными решениями. Так, Android TV превратился в Google TV, обновили Google Phone и Google Photo. Кроме всего прочего на этой неделе Google решила немного приоткрыть завесу тайны над Android 12, заявив, что одним из новшеств станет простота работы со сторонними магазинами приложений и установкой контента из них.

Apple





Неминуемо приближается релиз серии iPhone 12 и в оставшиеся дни перед релизом нет недостатка в слухах и утечках. Так, вместо четырех iPhone нам пообещали пять новинок и одна из них получит статус «бюджетной». Уже и цена на iPhone 12 и другие модели известна. А еще концерн из Купертино всерьез озаботился тем, чтобы iPhone могли сами залечивать «раны». Речь о самовосстанавливающемся экране, который сможет избавляться от мелких царапин.

Как оказалось, не все партнеры Apple чисты на руку. Одна из компаний, вместо того чтобы заниматься утилизацией iPhone, iPad и Apple Watch, нелегально продавала ряд устройств на вторичном рынке. Если суд докажет ее вину, ей придется раскошелиться на возмещение многомиллионного ущерба.

Huawei





К анонсу линейки Huawei Mate 40 компания может подойти к 22 октябрю. В попытке выжить под прессом санкций, китайская компания стала донором для ряда стартапов. Только бы они освоили выпуск комплектующих для нужд Huawei. Помогут компании жить и развиваться российские разработчики, а также в России всерьез настроены открыть ей доступ к госзакупкам.

Вендетта за унижение Huawei может обрушиться на Google. Китай готовится призвать к ответу корпорацию добра за нарушение антимонопольного законодательства.

Xiaomi





Xiaomi представила сразу три новинки по приятным ценам: Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro и Xiaomi Mi 10T Lite. Увы, для нас ценники в большинстве своем не стали привлекательными и для многих они непосильны. «Спасибо» все больше обесценивающимся национальным валютам. О самих новинках мы достаточно подробно рассказали в отдельном видео.