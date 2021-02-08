Глобальная версия MIUI 12.5: когда выйдет и какие смартфоны получат

1015

Компания рассказала о планах по обновлению до MIUI 12.5 Global ROM

В конце декабря прошлого года одновременно с презентацией Xiaomi Mi 11 компания представила фирменную оболочку MIUI 12.5. Сегодня состоялся глобальный релиз флагмана, и компания открыла более подробную информацию о запуске MIUI 12.5 на глобальном рынке.

По традиции новая версия оболочки будет разворачиваться поэтапно. В рамках первой волны обновление во втором квартале 2021 года получат Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Xiaomi Mi 11. Вторая волна стартует в конце второго квартала нынешнего года и в нее войдут еще 11 моделей компании: Xiaomi Mi 10 Lite/Mi Lite 5G, Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Pro/Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9/Note 9 Pro/Note 9S/Note 8 Pro и Redmi 9.

Ожидается, что впоследствии этот список может быть дополнен другими моделями, прежде всего, теми, которые работают под управлением MIUI 12. На данный момент компания собирает команду бета-тестеров для глобальной версии фирменной прошивки.

Читать также: Xiaomi Mi 11 со скидкой $79 от Andro News! Эксклюзив

﻿

В числе ключевых преимуществ MIUI 12.5 производитель отмечает высокий уровень оптимизации и низкое энергопотребление. При желании пользователь сможет удалять целый ряд системных приложений. Кстати, в Китае с приходом MIUI 12.5 пользователи лишились возможности «накатить» сервисы Google. В случае с глобальной версией все сервисы и службы останутся нетронутыми.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: androidauthority