Глобальные Realme Watch 3 Pro в нашей стране по низкой цене

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Очень выгодное предложение на рынке Украины

Одним из лучших смартчасов по соотношению цена-качество сегодня является модель от бренда Realme под названием Watch 3 Pro.

Watch 3 Pro получили прямоугольный корпус с изогнутыми краями. Диагональ экрана AMOLED составляет 1,78 дюйма, а разрешение – 368х448 пикселей. Дисплей дает яркость 500 нит, поддерживает частоту обновления 60 Гц и умеет работать в режиме Always-on display.

Realme Watch 3 Pro имеет функцию вызовов по Bluetooth (у часов есть поддержка Bluetooth 5.3), а также встроенный модуль GPS для навигации. Датчики частоты сердечных сокращений и кислорода в крови обеспечивают мониторинг в течение всего дня. Кроме того, есть функция мониторинга сна, стресса и отслеживания женского здоровья.

Часы включают более 110 спортивных режимов, например, есть ходьба, бег, езда на велосипеде, занятия на эллиптическом тренажере и гребли. Отслеживание происходит посредством «профессиональных спортивных алгоритмов», что позволяет добиться более точных данных.

Из других функций есть поиск подключенного телефона, управление камерой и музыкой, будильник, напоминание о событиях, секундомер и прочее. Автономность часов – до 10 дней.

Приобрести этот настоящий смартчас сейчас можно по очень привлекательной цене 2550 грн в интернет-магазине Androprice по этой ссылке .

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