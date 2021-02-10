Глобальный OnePlus 12 замечен в Geekbench и IMDA, название подтверждено

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Настоящий современный флагман﻿﻿

Мировой вариант OnePlus 12 был замечен на сайте сертификации IMDA, где указано название смартфона. Также стали известны некоторые технические характеристики.



В скором времени OnePlus 12 будет представлен в Китае. Компания уже подтвердила характеристики дисплея смартфона и то, что он будет работать на Snapdragon 8 Gen3. Недавно OnePlus 12 нашли в AnTuTu с 2110808 баллами, а сейчас появился результат модели CPH2581 с Android 14 в Geekbench, где телефон набрал 2169 баллов в одноядерном тесте и 6501 в многоядерном.



OnePlus 12 получит дисплей 2K BOE X1 OLED LTPO и аккумулятор на 5400 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. Также будет 50 МП основная камера с сенсором Sony IMX966 и оптической стабилизацией, 50 МП ультраширокоугольный объектив IMX581 и 64 МП перископический телеобъектив с OmniVision OV64B. Для селфи будет камера на 32 МП. У телефона будет до 24 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ накопитель.



Ожидается, что OnePlus 12 дебютирует на мировом рынке в январе 2024 года.

Источник: TheTechOutlook