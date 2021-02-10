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Глобальный Poco C65 получил сертификацию – это клон будущего Redmi 13C

16.10.2023 49 0

Poco C65﻿ точно выйдет в мире

Poco C65, ранее замеченный на сайтах сертификации TKDN и IMEI, найден и в базе FCC. Это лишний раз доказывает, что перед нами глобальный вариант смартфона Redmi 13C, также должен дебютировать в ближайшие дни.

 

Poco C65


Глобальный Poco C65 был замечен на сайте сертификата FCC под номером модели 2310FPCA4G. Данные базы говорят, что будущий смартфон будет работать на MIUI 14 и будет поддерживать только 4G LTE. Данные совпадают с известными характеристиками Redmi 13C.

 

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Также Poco C65 имеет порт USB Type-C, тройную основную камеру, с объективом на 50 МП со светодиодной вспышкой. Ожидается, что устройство поступит в трех цветовых вариантах – черном, синем и светло-зеленом, подобно Redmi 13C, но это Poco и варианты могут радикально отличаться.

 

Источник: TheTechOutlook

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 16.10.2023
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Глобальный Poco C65 получил сертификацию – это клон будущего Redmi 13C