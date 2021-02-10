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Глобальный RedMagic 9 Pro представят в декабре – мир получит один из самых интересных смартфонов

24.11.2023 182 0

Мир официально увидит замечательный ﻿﻿RedMagic 9 Pro﻿ зимой

Бренд ZTE Nubia вчера представил в Китае игровые смартфоны RedMagic 9 Pro с футуристическим дизайном и отличными характеристиками. Сегодня компания объявила о дате выхода глобальной версии.


На мировом рынке RedMagic 9 Pro выйдет 18 декабря. Предварительные заказы 2 января 2024 года, а открытая продажа – 3 января. Похоже, что глобальный рынок пока не увидит модель Pro+, как отмечено на странице запуска.

 

RedMagic 9 Pro


Смартфоны получили процессор Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ накопитель UFS 4.0. Правда, два последних значения доступны только в версии RedMagic 9 Pro Plus.


Разница между двумя моделями еще и в том, что RedMagic 9 Pro имеет аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт, а RedMagic 9 Pro+ получил меньшую батарею, 5500 мАч, но с подзарядкой до 165 Вт. В целом критической разницы между старшим и младшим представителями линейки нет, поэтому не случится трагедии, если Plus не будет анонсирован в мире.﻿

 

Источник: TheTechOutlook

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 24.11.2023
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Глобальный RedMagic 9 Pro представят в декабре – мир получит один из самых интересных смартфонов