Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Часы, подозрительно похожие на Apple Watch: живые фотографии новых Honor Watch 4

Часы, подозрительно похожие на Apple Watch: живые фотографии новых Honor Watch 4

11.07.2023 7 0

Honor планирует закрепиться на рынке умных часов

Уже завтра, 12 июля, состоится презентация компании Nonor. Одним из устройств, которое покажут на этом мероприятии станет новый смартчас Honor Watch 4. И если фитнес трекеры Honor band лишь отдаленно напоминали Apple Watch, то эти часы неопытный пользователь вообще с первого раза отличить не сможет.

 

 

Это очень по-китайски, но такая тактика может сработать. Часы все же аксессуар, и многие удовлетворят и просто похожесть на модные и дорогие часы от яблочной компании. Подробные характеристики пока неизвестны, знаем только, что гаджет будет поставляться с поддержкой eSIM, то есть будет возможность отвечать на звонки и, скорее всего, будет GPS.

 

 

Будет ли работать eSIM в нашей стране, пока неясно. Новинка получит автономность около 10 дней, AMOLED-дисплей и стандартный набор датчиков показателей физического здоровья. Работать это будет на проприетарной ОС, но будет ли это их фирменная Harmony непонятно. В общем, популярность будет зависеть от цены, которую попросят за этот гаджет.

 

Модель будет доступна в двух цветах и в Китае она точно будет продаваться как горячие пирожки, а вот что касается глобального рынка, покажет время.

 

Читать также: Летнюю распродажу Realme GT 2 Pro: настоящий флагман отдают за 11 800

 

Источник: weibo

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 11.07.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Часы, подозрительно похожие на Apple Watch: живые фотографии новых Honor Watch 4