Часы, подозрительно похожие на Apple Watch: живые фотографии новых Honor Watch 4

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Honor планирует закрепиться на рынке умных часов

Уже завтра, 12 июля, состоится презентация компании Nonor. Одним из устройств, которое покажут на этом мероприятии станет новый смартчас Honor Watch 4. И если фитнес трекеры Honor band лишь отдаленно напоминали Apple Watch, то эти часы неопытный пользователь вообще с первого раза отличить не сможет.

Это очень по-китайски, но такая тактика может сработать. Часы все же аксессуар, и многие удовлетворят и просто похожесть на модные и дорогие часы от яблочной компании. Подробные характеристики пока неизвестны, знаем только, что гаджет будет поставляться с поддержкой eSIM, то есть будет возможность отвечать на звонки и, скорее всего, будет GPS.

Будет ли работать eSIM в нашей стране, пока неясно. Новинка получит автономность около 10 дней, AMOLED-дисплей и стандартный набор датчиков показателей физического здоровья. Работать это будет на проприетарной ОС, но будет ли это их фирменная Harmony непонятно. В общем, популярность будет зависеть от цены, которую попросят за этот гаджет.

Модель будет доступна в двух цветах и в Китае она точно будет продаваться как горячие пирожки, а вот что касается глобального рынка, покажет время.

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Источник: weibo