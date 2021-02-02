Годовой отчёт в сегменте ноутбуков. Огромный рост из-за пандемии?
Стали известны цифры за 2020 на рынке ноутбуков. Пандемия дала толчёк
Начало года всегда богато на отчёты и статистику по прошлому периоду. Мы с вами уже знакомились с продажами смартфонов и планшетов за 2020 год. Настало время посмотреть, что на рынке ноутбуков.
В четвёртом квартале 2020 было отгружено 60 млн единиц ноутбуков. Это на 10% больше чем в третьем квартале того же года. Всё крупные игроки рынка закончили год на мажорной ноте.
Если смотреть на весь год, то объёмы поставок за 2020 год увеличились в целом на 25% в сравнении с 2019. Общий объём составил 201 миллион единиц. Специалисты подчеркивают, что такой рост наблюдался только девять лет назад.
Как и в случае со скачком роста на рынке планшетов, успех ноутбуков объясняют всё той же пандемией, карантином и волной работы на дому. Поставки росли во всех ценовых категориях.
В 2021 году ожидается продолжение роста продаж, особенно во второй половине года.
Надеемся, что рост спроса поспособствует дальнейшему развитию сегмента ноутбуков, и покупатель только выиграет от этого.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!
Источник : gizchina.com
Комментарии