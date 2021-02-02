Годовой отчёт в сегменте ноутбуков. Огромный рост из-за пандемии?

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Стали известны цифры за 2020 на рынке ноутбуков. Пандемия дала толчёк

Начало года всегда богато на отчёты и статистику по прошлому периоду. Мы с вами уже знакомились с продажами смартфонов и планшетов за 2020 год. Настало время посмотреть, что на рынке ноутбуков.

В четвёртом квартале 2020 было отгружено 60 млн единиц ноутбуков. Это на 10% больше чем в третьем квартале того же года. Всё крупные игроки рынка закончили год на мажорной ноте.

Если смотреть на весь год, то объёмы поставок за 2020 год увеличились в целом на 25% в сравнении с 2019. Общий объём составил 201 миллион единиц. Специалисты подчеркивают, что такой рост наблюдался только девять лет назад.

Как и в случае со скачком роста на рынке планшетов, успех ноутбуков объясняют всё той же пандемией, карантином и волной работы на дому. Поставки росли во всех ценовых категориях.

В 2021 году ожидается продолжение роста продаж, особенно во второй половине года.

Надеемся, что рост спроса поспособствует дальнейшему развитию сегмента ноутбуков, и покупатель только выиграет от этого.

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Источник : gizchina.com﻿