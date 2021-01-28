Компания Realme показала самый большой рост поставок в мире

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Бренд Realme буквально взлетел в отчёте о поставках смартфонов

Ссылаясь на вице-президента компании, в сети появилась статистика поставок мобильных телефонов за конец 2020 года.

Согласно цифрам, у Realme буквально взлетел объём поставок в последнем квартале 2020 года. Прирост с прошлым годом составил 80%. В цифрах это 14 миллионов отгруженных смартфонов(против 7,8 миллиона в 2019). Рост такими темпами сейчас наблюдается разве что на рынке криптовалют, или у акций компании Tesla. В мире гаджетов, обычно, цифры скромнее.

Как сообщается в отчете, Realme сейчас находиться на седьмом месте, сразу за Huawei. Чтобы настигнуть основную группу, Realme нужно еще удвоить поставки. Надеемся, этот скачек, если это правда, воодушевит компанию на конкурентные и качественные новинки, от которых конечный пользователь только выиграет.

Теперь еще с большим нетерпением ожидаем скорого анонса флагманов компании.

Ждем, что принесет первый квартал 2021 года.

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Источник : news.mydrivers.com