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Главное улучшение Apple iPhone 15 Pro: первый в мире 3 нм процессор A17 Pro с мощным видеоядром

13.09.2023 32 0

Apple iPhone 15 Pro стал мощной игровой консолью

Кроме самого современного техпроцесса, первый в мире 3-нм процессор Apple A17 Pro получил много усовершенствований. Фактически новый чип сделал iPhone 15 Pro полноценной портативной игровой консолью благодаря повышенной производительности и мощному видеоядру.

 

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Шестиядерный процессор A17 Pro состоит из 2 высокопроизводительных ядер, которые на 10% быстрее, чем у предшественника, а также 4 энергоэффективных ядер. Процессор может похвастаться 19 млрд транзисторов и 16-ядерным чипом neural engine, и обрабатывает до 35 трлн операций в секунду.

 

Apple iPhone 15 Pro A17 Pro


Графический процессор с новой архитектурой шейдеров также состоит из шести ядер. Apple утверждает, что провела самый большой редизайн GPU в истории компании. Официальные заявления свидетельствуют о росте производительности графики на 20%. Встроенная видеокарта теперь поддерживает технологии mesh shading и аппаратной трассировки лучей. Последняя работает в 4 раза быстрее программной эмуляции на A16 Bionic.

 

Apple iPhone 15 Pro


Также процессор A17 Pro имеет аппаратный декодер AV1, который обеспечивает эффективную и качественную передачу потокового видео. Новый контроллер USB включил на iPhone 15 Pro﻿ поддержку скорости USB 3. С ним контактный разъем поддерживает передачу видео 4K HDR с частотой 60 кадров/с.

 

Apple iPhone 15 Pro A17 Pro

 

Разумеется, усовершенствование воспроизведения трехмерной графики направлено на наилучшую поддержку игр. На Apple iPhone 15 Pro будут доступны такие тайтлы, как Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding и предстоящая Assassin's Creed Mirage.

 

Источник: VideoCardz, Igor's Lab

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 13.09.2023
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Главное улучшение Apple iPhone 15 Pro: первый в мире 3 нм процессор A17 Pro с мощным видеоядром