Главное улучшение Apple iPhone 15 Pro: первый в мире 3 нм процессор A17 Pro с мощным видеоядром

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Apple iPhone 15 Pro стал мощной игровой консолью

Кроме самого современного техпроцесса, первый в мире 3-нм процессор Apple A17 Pro получил много усовершенствований. Фактически новый чип сделал iPhone 15 Pro полноценной портативной игровой консолью благодаря повышенной производительности и мощному видеоядру.



Шестиядерный процессор A17 Pro состоит из 2 высокопроизводительных ядер, которые на 10% быстрее, чем у предшественника, а также 4 энергоэффективных ядер. Процессор может похвастаться 19 млрд транзисторов и 16-ядерным чипом neural engine, и обрабатывает до 35 трлн операций в секунду.



Графический процессор с новой архитектурой шейдеров также состоит из шести ядер. Apple утверждает, что провела самый большой редизайн GPU в истории компании. Официальные заявления свидетельствуют о росте производительности графики на 20%. Встроенная видеокарта теперь поддерживает технологии mesh shading и аппаратной трассировки лучей. Последняя работает в 4 раза быстрее программной эмуляции на A16 Bionic.



Также процессор A17 Pro имеет аппаратный декодер AV1, который обеспечивает эффективную и качественную передачу потокового видео. Новый контроллер USB включил на iPhone 15 Pro﻿ поддержку скорости USB 3. С ним контактный разъем поддерживает передачу видео 4K HDR с частотой 60 кадров/с.

Разумеется, усовершенствование воспроизведения трехмерной графики направлено на наилучшую поддержку игр. На Apple iPhone 15 Pro будут доступны такие тайтлы, как Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding и предстоящая Assassin's Creed Mirage.

Источник: VideoCardz, Igor's Lab