Консольные игры на iPhone 15 Pro и все о Apple A17 Pro – он феноменальный

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портативные консоли, свидания?

Компания Apple представила новый чип A17 Pro в iPhone 15 Pro, который является большим апгрейдом по сравнению с прошлым айфоном и содержит обновленный графический процессор с поддержкой аппаратной трассировки лучей. Эта технология позволит запускать игры с фотореалистичной графикой на смартфонах iPhone 15 Pro.

Немного цифр: GPU в A17 Pro получил 6 ядер новой архитектуры, что на 20% быстрее предыдущего поколения. Также улучшилась эффективность и возможности обработки сеток. Кстати, это первый процессор с 3-нм техпроцессом.

По словам Apple, аппаратная трассировка лучей работает в 4 раза быстрее, чем программная. Это позволяет добиться плавных 30 кадров в секунду вместо 8 в режиме без аппаратного ускорения. Еще одна важная аппаратная функция – масштабирование MetalFX, прямо как на MacBook и аналог DLSS. Она повышает частоту кадров в играх, в то же время снижая энергопотребление и увеличивая время автономной работы. Для обработки употребляются ядра GPU и нейронного процессора.

А теперь об играх: благодаря A17 Pro на iPhone 15 Pro в этом году выйдут первые AAA-игры консольного уровня: к части из них приложил руку легендарный Хидео Кодзима, как ремейки Resident Evil 4 и Resident Evil Village, Death Stranding и Assassins Creed Mirage.

Уже в этом году станут доступны обе Resident Evil, а в 2024 – Assassin's Creed Mirage и Death Stranding. Что ж, пока фанаты Android мерятся FPS в Genshin Impact, у кого более стабильный фреймрейт, Apple выходит на принципиально новый уровень мобильных игр, предлагая мобильные эксклюзивы, которые до этого были доступны только на консолях и пк.

Кстати, ввезут полную поддержку всех популярных геймпадов как Dualsence, Dualshok, геймпадов от Xbox и Nintendo.

Консольная графика прямо на смартфоне становится реальностью – у Apple пока самый лучший чип среди всех, из-за чего игр будет становиться все больше, к тому же далеко не факт, что их когда-нибудь выпустят на Android, а вот на iOS это становится реальностью.