Головоломки и призы от POCO

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Предвестники скорого дебюта серии POCO X4?

По задумке компаний, загадки и головоломки — отличный способ привлечь внимание. Порцию шарад решила загадать своим поклонникам POCO. На своей странице в Twitter она опубликовала ряд ребусов, пообещав тем, кто их разгадает призы.

Посмотрев на твиты, можно увидеть различные типы головоломок, которыми делятся на популярном сайте микроблогов. Некоторые из этих ребусов включают такие головоломки, как «что общего между различными изображениями», ребус «найди слово» и многое другое. Эти головоломки все еще продолжаются, а последняя была опубликована сегодня.

Зачем компании понадобился такой аттракцион щедрости, мнения разделились. Кто-то считает, что POCO задабривает подарками своих фанатов. Другие уверены, что таким образом компания уже запустила промо-кампанию, предвосхищающую выход серии POCO X4, которая помимо базовой версии будет включать POCO X4 Pro, POCO X4 GT и POCO X4 NFC.

Судя по последним слухам, POCO X4 Pro по факту может стать лишь переименованной версией Redmi Note 11 Pro 5G. Если так и случится, то в случае с POCO X4 также могут попросту переклеить шильдик с какой-то из моделей серии Redmi Note 11.

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Источник: twitter