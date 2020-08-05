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Google анонсировала свою версию AirDrop под названием Nearby Share

05.08.2020 598 0

Кажется, еще несколько месяцев назад мы говорили о готовящейся опции от Google, которая по функциональности повторяла бы AirDrop от Apple. Да, конечно, вы можете напомнить о ShareMe от Xiaomi, но то наработка одной компании. Google же планирует распространить свою технологию на все устройства под управлением Android, начиная с 6 версии. Причем, судя по всему, для этого даже не надо будет устанавливать дополнительные приложения. Но это все останется на будущее.

 

Google анонсировала свою версию AirDrop под названием Nearby Share – фото 1

 

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Nearby Share позволит легко обмениваться файлами, фотографиями и ссылками между устройствами. Огромным его плюсом станет интеллектуальный выбор лучшего способа отправки. Естественно, выбор происходит автоматически.

 

При анонсировании данной функции Google уточнила, как серьезно компания относится к конфиденциальности. Так, когда вы будете предоставлять доступ к файлам на устройстве, информация об отправителе и получателе будет зашифровываться. Вы также сможете выбрать, какие устройства смогут видеть ваш смартфон. Видимость можно разрешить всем устройствам, находящимся в радиусе действия, или же отдельно выбранным. Также вы можете сделать так, чтобы ваше устройство оставалось скрытым.

 

Google анонсировала свою версию AirDrop под названием Nearby Share – фото 2

 

Также Google рассказали, что через несколько месяцев функция Nearby Share должна появиться на большем количестве операционных систем, начиная с Chromebook. Таким образом, можно будет обмениваться файлами между устройствами на Android и Chromebook.

 

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Начиная с сегодняшнего дня, Nearby Share пока доступна для узкого списка владельцев Google Pixel и Samsung. Другие устройства получат эту функцию в ближайшие время.

 

Google анонсировала свою версию AirDrop под названием Nearby Share – фото 3

 

Источник: TechRadar

Google Apple AirDrop Nearby Share
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 05.08.2020

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Google анонсировала свою версию AirDrop под названием Nearby Share