Google анонсировала свою версию AirDrop под названием Nearby Share

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Кажется, еще несколько месяцев назад мы говорили о готовящейся опции от Google, которая по функциональности повторяла бы AirDrop от Apple. Да, конечно, вы можете напомнить о ShareMe от Xiaomi, но то наработка одной компании. Google же планирует распространить свою технологию на все устройства под управлением Android, начиная с 6 версии. Причем, судя по всему, для этого даже не надо будет устанавливать дополнительные приложения. Но это все останется на будущее.





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Nearby Share позволит легко обмениваться файлами, фотографиями и ссылками между устройствами. Огромным его плюсом станет интеллектуальный выбор лучшего способа отправки. Естественно, выбор происходит автоматически.

При анонсировании данной функции Google уточнила, как серьезно компания относится к конфиденциальности. Так, когда вы будете предоставлять доступ к файлам на устройстве, информация об отправителе и получателе будет зашифровываться. Вы также сможете выбрать, какие устройства смогут видеть ваш смартфон. Видимость можно разрешить всем устройствам, находящимся в радиусе действия, или же отдельно выбранным. Также вы можете сделать так, чтобы ваше устройство оставалось скрытым.





Также Google рассказали, что через несколько месяцев функция Nearby Share должна появиться на большем количестве операционных систем, начиная с Chromebook. Таким образом, можно будет обмениваться файлами между устройствами на Android и Chromebook.

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Начиная с сегодняшнего дня, Nearby Share пока доступна для узкого списка владельцев Google Pixel и Samsung. Другие устройства получат эту функцию в ближайшие время.





Источник: TechRadar