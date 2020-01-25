Google готовит своего конкурента AirDrop от Apple

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AirDrop – одна из самых удобных функций, которые представила «яблочная» компания для своей продукции. С помощью нее пользователи могут быстро и без лишних движений отправлять файлы в экосистеме Apple, будь то связь «смартфон-ноутбук» или «планшет-iPod». Несмотря на удобство технологии, как и со многими вещами, лишь Apple могла порадовать пользователей смартфонов такой функцией.

Однако, по слухам из сети, Google работает над собственной версией программы быстрой передачи файлов, пока без официального названия. Но, скорее всего, ее представят под именем «Nearby Sharing».

Совсем недавно умельцы из XDA-developers заявили, что у них получилось протестировать пока что недоступную функцию, выполнив беспроводную передачу между Google Pixel 2 XL и новым Pixel 4. Оба телефона работали под управлением Android 10, поэтому вполне вероятно, что Nearby Sharing будет доступен для Android-устройств с предустановленными сервисами Google Play Services.

В представленном видео «разработчики» получили доступ к программе «Nearby Sharing», найдя ее в меню Быстрых настроек. Функция Nearby Sharing (перевод – Раздача файлов поблизости) имеет такие настраиваемые функции, как возможность сделать устройство видимым, предоставление разрешения получения каждого отправляемого вам файла и принятие решения о том, какую сеть вы хотите использовать – мобильные данные или Wi-Fi.

Как и в случае с AirDrop, Bluetooth и GPS должны быть включены. Программисты из XDA сказали, что предел расстояния составляет примерно 30 см.

Учитывая данные в сети, изначально Google хотел назвать данную технологию Fast Share. Судя по тому, что рабочая дистанция на данный момент не поражает воображение, было принято решение найти более подходящее название. XDA-developers сообщили, что Nearby Sharing может стать достойным конкурентом AirDrop, потому что он должен работать на всех Android-устройствах. Остается дождаться официальной презентации данной функции.

Источник: gsmarena.com