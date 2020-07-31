Обновление Google Camera добавит пару интересных фич

291

Мы все с вами большие любители нововведений в Android. Несмотря на скорый выход новой версии Зеленого робота, Google не забывает о поддержке своих приложений и регулярно выкатывает обновления самых популярных из них. На этой неделе было представлено обновленное приложение Google Camera версии 7.5.

Тем, кто не обладает смартфонами линейки Pixel, предлагаем особо не радоваться - обновление пока не будет в полной мере работать даже при помощи рукастого мододела. Но зато оно показывает нам, что в будущем нужно ожидать от, пожалуй, самого удачного приложения камеры.

Читать также: Создатель Google Camera решил уйти к Adobe, чтобы написать «идеальное приложение камеры»

Одним из заметных нововведений Google Camera стала упрощенная система обмена видео. Теперь пользователи смогут обмениваться только что записанными видео так же легко, как и фотографиями. К списку приложений, которые уже поддерживают данный функционал, относятся самые крупные мессенджеры и приложения соцсетей: WhatsApp, Telegram, Viber, Skype, Facebook и многие другие.

Также обновление принесет возможность настраивать интенсивность вспышки. Скорее всего, этот функционал будет актуален для смартфонов Google Pixel – все же аппараты позиционируются как мечта мобильного фотографа, и опция регулировки вспышки точно будет к месту.

В дополнение к этому Google добавил опцию Audio Zoom. Фишка данной функции состоит в том, что при масштабировании к определённому объекту микрофон должен захватывать больше звуков, чтобы пользователь «услышал» место, к которому он зумируется. Крутая фича, но, по словам разработчиков, пока что она не доведена до идеала.

И еще в приложении было найдено упоминание о функции Motion Blur (размытие в движении). Скорее всего, она будет работать как на смартфонах Samsung – смартфон будет программно размывать фон, делая эффект боке для видео. Но это еще не подтверждено.

Читать также: Слух: Xiaomi добавят функционал от Google Camera в родное приложение камеры MIUI

По слухам, все перечисленные функции должны будут работать стабильно уже в предстоящем Google Pixel 4a.

﻿

Источник: 9to5Google