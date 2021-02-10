Google анонсировала новый Feature Drop для Pixel: обещанные фишки по презентациям, улучшенное использование с пк и многое другое

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ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ PIXEL

Компания Google анонсировала новый Feature drop для своей линейки смартфонов, гаджетов и сервисов Pixel. В частности, пользователи получат улучшенный режим видеосъемки, обещанный на презентации, и еще много крутых фич.

Одной из основных новинок стала функция Dual Screen Preview для Pixel Fold. Она позволит одновременно видеть предварительный просмотр фотографий на внешнем и внутреннем экранах.

Второй главной фишкой станет анонсированная еще на презентации фишка "Video Boost" для Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Эту фишку анонсировали еще на презентации – это что-то типа HDR+ для фото – то есть достаточно полезная фишка. А для Pixel 8 Pro еще и Video Night Boost будет – что делает устройство автоматически претендентом на звание лучшая видеосъемка года.

Также Google добавила фишку, которая будет полезна при подключении к ПК: теперь можно смартфон использовать как веб-камеру. Кроме того, поисковик расширил возможности ШИ-ассистента, который теперь будет предлагать контекстные ответы для автоматического фильтра звонков. Однако последнее будет работать только для англоязычных стран.

Обновление также коснулось функций сканирования и обработки документов, безопасности при ремонте смартфонов Pixel и других аспектов экосистемы. Обновиться смогут все устройства, начиная с Google Pixel 5A 5G. Поддержка Pixel 5 и Pixel 4a5G завершена.

Источник - 9to5google