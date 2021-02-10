Google будет заставлять нас покупать YouTube Premium, "Черное зеркало" становится реальностью?

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Шара заканчивается, нужно будет платить

Основным бизнесом Google является продажа рекламы, и YouTube – это самая большая платформа по воспроизведению видеороликов, которая приносит немалую часть прибыли для компании. Как и любой корпорации, им очень не нравится терять деньги, а все блокировщики рекламы лишают компанию потенциальных показов рекламы.

Поначалу меры были более мягкими, и кто хотел – мог установить посторонний софт, блокировавший показ рекламы. Но постепенно гайки начали затягивать и первым под ножом попал мобильный клиент Vanced. На днях в сети появились сообщения следующего содержания:

То есть YouTube тестирует новый функционал, распознающий наличие блокировщика рекламы у пользователей ПК и запрещающий доступ к сервису после 3 просмотров. Похоже, что после тестирования такие сообщения начнут появляться массово и картина из сериала "Черное зеркало" станет еще ближе на один шаг.

Сейчас нам запрещают выключать рекламу, а через несколько лет с помощью искусственного интеллекта будут следить, чтобы мы не отворачивались и глаза не закрывали. Добро пожаловать в будущее!

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Источник: weibo