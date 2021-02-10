Google Camera для Pixel 6 портировали на другие смартфоны. Как установить
На этой неделе состоялась премьера смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Это одни из самых любопытных гаджетов на рынке, но самое интересное — камера. Снимать новинки должны прилично и своими продвинутыми фотографическими возможностями они, конечно же, обязаны софту. Естественно, что сторонние разработчики принялись за работу, чтобы портировать Google Camera для Pixel 6 на прочие устройства.
Нашлись те, кто преуспел в этом деле и результатом их работы стал мод GCam 8.3. Установить его можно на целый ряд смартфонов, которые работают под управлением Android 9 и более новой версии зеленого робота. Без поддержки Camera2 API также не обойтись.
Помимо нового дизайна, GCam версии 8.3 предлагает множество улучшений и функций, которые должны быть доступны для большинства смартфонов на рынке. Учитывая базовый код, GCAM 8.3 также может позволить использовать дополнительные камеры. Большинство функций приложения работают в модифицированном приложении, но на ряде смартфонов часть из них могут не функционировать корректно. Установить GCam версии 8.3 довольно просто:
- убедитесь, что смартфон обладает Android 9 и выше, а также есть поддержка Camera2 API;
- установите Gapps (Google Apps и его службы), если они еще не установлены;
- разрешите установку из неизвестных источников;
- установите совместимую сборку;
- загрузить APK.
скачать - Прямая ссылка (8.3.252_V0e_MGC)
или
скачать последнюю версию MGC_8.3
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: gizmochina
Комментарии