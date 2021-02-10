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Google Camera для Pixel 6 портировали на другие смартфоны. Как установить

21.10.2021 810 2

На этой неделе состоялась премьера смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Это одни из самых любопытных гаджетов на рынке, но самое интересное — камера. Снимать новинки должны прилично и своими продвинутыми фотографическими возможностями они, конечно же, обязаны софту. Естественно, что сторонние разработчики принялись за работу, чтобы портировать Google Camera для Pixel 6 на прочие устройства.


Нашлись те, кто преуспел в этом деле и результатом их работы стал мод GCam 8.3. Установить его можно на целый ряд смартфонов, которые работают под управлением Android 9 и более новой версии зеленого робота. Без поддержки Camera2 API также не обойтись.

 

Google Camera для Pixel 6 портировали на другие смартфоны. Как установить – фото 1


Помимо нового дизайна, GCam версии 8.3 предлагает множество улучшений и функций, которые должны быть доступны для большинства смартфонов на рынке. Учитывая базовый код, GCAM 8.3 также может позволить использовать дополнительные камеры. Большинство функций приложения работают в модифицированном приложении, но на ряде смартфонов часть из них могут не функционировать корректно. Установить GCam версии 8.3 довольно просто:


  • убедитесь, что смартфон обладает Android 9 и выше, а также есть поддержка Camera2 API;
  • установите Gapps (Google Apps и его службы), если они еще не установлены;
  • разрешите установку из неизвестных источников;
  • установите совместимую сборку;
  • загрузить APK.

скачать - Прямая ссылка (8.3.252_V0e_MGC)

или

скачать последнюю версию MGC_8.3

 

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Источник: gizmochina﻿

Google Camera Google Pixel 6
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.10.2021

Комментарии

Шахмурад Алиев 0
gcam от Pixel 6 это 9 версия, а 8.3 существует уже давно.
21.10.2021 21:31
nuraddin rozmetov 0
Ребята просьба ко всем,кто в курсе, какой gcam подходит для Poco X3 GT на Dimensity 1100?
21.10.2021 21:21

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Google Camera для Pixel 6 портировали на другие смартфоны. Как установить