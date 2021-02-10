Google Camera для Pixel 6 портировали на другие смартфоны. Как установить

810

На этой неделе состоялась премьера смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Это одни из самых любопытных гаджетов на рынке, но самое интересное — камера. Снимать новинки должны прилично и своими продвинутыми фотографическими возможностями они, конечно же, обязаны софту. Естественно, что сторонние разработчики принялись за работу, чтобы портировать Google Camera для Pixel 6 на прочие устройства.





Нашлись те, кто преуспел в этом деле и результатом их работы стал мод GCam 8.3. Установить его можно на целый ряд смартфонов, которые работают под управлением Android 9 и более новой версии зеленого робота. Без поддержки Camera2 API также не обойтись.









Помимо нового дизайна, GCam версии 8.3 предлагает множество улучшений и функций, которые должны быть доступны для большинства смартфонов на рынке. Учитывая базовый код, GCAM 8.3 также может позволить использовать дополнительные камеры. Большинство функций приложения работают в модифицированном приложении, но на ряде смартфонов часть из них могут не функционировать корректно. Установить GCam версии 8.3 довольно просто:





убедитесь, что смартфон обладает Android 9 и выше, а также есть поддержка Camera2 API;

установите Gapps (Google Apps и его службы), если они еще не установлены;

разрешите установку из неизвестных источников;

установите совместимую сборку;

загрузить APK.

скачать - Прямая ссылка (8.3.252_V0e_MGC)

или

скачать последнюю версию MGC_8.3

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: gizmochina﻿

