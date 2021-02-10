Google Camera подружили со смартфонами на Exynos: как установить

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Теперь все преимущества Google Camera станут доступны для владельцев устройств на Exynos

Энтузиасты BSG создали новую версию мода «Google Camera». Ее номер MGC_8.1.101_A9_PV0m, и она ориентирована на устройства от различных компаний. Главное новшество — появилась поддержка аппаратных платформ Exynos, которая до недавнего времени отсутствовала. Сам мод построен на базе «Google Камера», портированной со смартфонов Pixel.

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Как установить MGC_8.1.101_A9_PV0m:

загрузите MGC_8.1.101_A9_PV0m по этой ссылке и выполните установку, следуя инструкции;

активируйте камеру и предоставьте запрашиваемый доступ;

если мод не работает, загрузите и установите файл конфигурации, соответствующий модели смартфона.

Для работы мода на некоторых устройствах может потребоваться root-доступ. Помните, что, если на вашем аппарате установлено оригинальное приложение Google Camera, новый мод не повлияет на его работу, они мирно сосуществуют.

Google Camera предлагает быстрое переключение между камерами, ручную настройку параметров захвата изображения, съемку в RAW-формате без потери качества и ночную съемку, включая астрофотографию. Разработчики мода также обещают минимальное количество шумов и улучшение глубины цветов благодаря различным алгоритмам. Можно регулировать ISO, длину выдержки, баланс белого, фокус и прочие параметры.

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Источник: celsoazevedo