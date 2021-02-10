Google добавила в Android несколько полезных функций. Теперь еще удобнее и безопаснее

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Google приготовила несколько приятных обновлений для Android

Речь не идёт про нововведения для будущей Android 12. Мы поговорим о тех фишках которые смогут испытать пользователи более ранних версий и которые выйдут уже в ближайшее время.

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Password Checkup. Функционал менеджера паролей, который есть в Google Chrome, плавно перебирается на Android смартфоны. Помимо сохранения паролей, Password Checkup будет проверять ваши учетные записи со списками скомпрометированных (взломанных) адресов. Если вдруг ваша учетная запись попала в такой список, и безопасность вашего аккаунта под угрозой – вам будет предложено поменять пароль на новый. Новшество будет доступно с версии Android 9 и выше.

Отложенная отправка СМС. В скором будущем при отправке СМС сообщения можно будет запланировать отправку на будущее. Для этого необходимо просто нажать и удерживать кнопку отправки сообщения и там появится дополнительное меню. Будет доступно с версии Android 7 и выше.

Google Assistant. Ассистент в вашем смартфоне сможет больше помогать вам при заблокированном смартфоне. Можно будет настроить отправку сообщений и звонки даже при заблокированном устройстве.

Android Auto получит ряд приятных мелочей. Можно будет менять фоновые изображения, появятся новые ярлыки. Также будет возможность играть в некоторые простейшие игры. Помимо этого, если дисплей в машине позволяет – можно использовать разделение экрана для одновременной работы с картами и музыкой, прямо как на смартфонах. Будет доступно с версии Android 6 и выше.

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Помимо этого, сообщают, что в Google Maps добавят полноценную тёмную тему, а управление для слабовидящих под названием Google TalkBack станет еще интуитивное и более понятное.

Некоторые обновления доступны уже сейчас, некоторые можно будет протестировать в ближайшем будущем, скачав соответствующие обновления.

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Источник:﻿ blog.google