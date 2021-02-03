Harmony OS от Huawei лишь «подделка» Android

468

Harmony OS почти полная копия Android. Называть ее новой большое лукавство

Когда в 2019 году стало известно, что Huawei теперь не сможет устанавливать на свои устройства сервисы Google, компания заявила, что у них есть «план Б». И он заключается в том, что компания создает собственную операционную систему Harmony OS (Hongmeng OS в Китае). Тем не менее на первых порах Huawei уверяла, что GMS Android в приоритетах, а мобильники на собственную операционку она «подсадит» только, если ей не оставят другого выбора.

Читать также: Huawei лидер по продажам в Китае, но есть оговорка

﻿

В прошлом году стало понятно, что китайской компании не дадут нормально работать, ее продолжат душить до полного истребления. Поэтому Huawei объявила, что Harmony OS придет на смартфоны, а также прочие умные гаджеты, среди которых будут смарт-часы.

Те, кто успел познакомиться с первой бета-версией Harmony OS оказались разочарованы, когда выяснилось, что новая операционка лишь немного переработанный Android. А сейчас главный редактор издания Ars Technica Рон Амадео подтвердил это и заявил, что «заменитель» Android мало чем отличается от зеленого робота.

По его словам, Harmony OS лишь форк Android с оболочкой EMUI, в основу которого положены те же коды. Более того, разработчики не стали менять фирменную прошивку, предложив ее точную копию, которая сейчас устанавливается на смартфоны компании. В Harmony OS от Android темный режим, навигация посредством жестов, разрешения настроек и даже панель уведомлений.

Читать также: Гибкий Huawei Mate X2 на подходе. Что говорят инсайды?﻿

По словам Рона Амадео, нет ничего зазорного в том, что компания взялась за создание форка. Но то, как описывает Huawei собственную операционку в прессе и документации для разработчиков как новую систему, не соответствует действительности и не соответствует тому, что на самом деле представляет собой Harmony OS.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: arstechnica, androidauthority