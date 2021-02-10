ОС Android 12 для разработчиков официально доступна для скачивания

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Стала доступна самая ранняя версия ОС Android 12 для разработчиков

Свершилось то, чего мы ждали. На профилированном сайте появилась возможность ознакомиться с графиком тестирования новой ОС и инструкцией по её закачке для разработчиков приложений.

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Сообщается, что на данном этапе установить ОС можно на телефонах Google Pixel, начиная с третьего поколения. Также, Google неоднократно напоминает, что эта первая и самая ранняя бета версия доступная для скачивания, которая очень не стабильна. Её главная задача - помочь разработчикам приложений начать взаимодействие с будущей ОС, и вместе «довести до ума» как и саму систему, так и приложения для неё. Обычному пользователю еще рано скачивать обновление. Именно поэтому в графике она называется "превью для разработчиков", а процесс установки усложнен.

Что же касается сроков, то на сайте подробно расписаны планы Google. Разработчикам планируют предоставлять ранние версии вплоть до апреля. На май планируется первая полноценна бета-версия 1.0. В августе хотят выкатить бета-версия 4.0. Именно с августа нам обещают более-менее стабильную версию ОС. Ближе к концу года мы сможем увидеть официальный релиз отлаженной версии ОС Android 12.

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Будем наблюдать за этим процессом вместе.

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Источник: developer.android.com﻿