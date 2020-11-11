Google добавит шифрование файлов в Google Диск

592

Google Диск, наконец-то, получит дополнительный уровень защиты благодаря шифрованию файлов внутри сервиса.

Google работает над добавлением поддержки шифрования в свой сервис Google Диск (Google Drive). Это обнаружили умельцы из XDA Developers, «разобрав» новую бета-версию приложения для Android.

Строки кода, найденные в Google Диск для Android v2.20.44.1.06.40, показывают, что приложение «Диска» вскоре позволит пользователям шифровать и дешифровать файлы прямо в сервисе, без использования дополнительных «костылей» в виде посторонних приложений.

Читать также: ﻿

Помимо непосредственного открытия зашифрованных файлов, вы также сможете загружать и расшифровывать файлы внутри приложения «Диска» на вашем смартфоне.

По словам разработчика Android Алессандро Палуцци (Alessandro Paluzzi), предстоящая функция позволит пользователям также шифровать документы, сохраненные на их устройстве, с помощью переключателя в настройках приложения Google Диска. Однако включение шифрования сотрет все копии документов на устройстве.

Несмотря на то, что упоминания об этой функции уже стали появляться в сети, да и мы уже знаем, как именно она будет работать, до сих пор неизвестно, когда она начнет появляться в стабильной версии приложения. Также не совсем понятно, будет ли функция шифрования доступна всем бесплатно или за ее пользование придется заплатить.

Читать также: ﻿

В настоящее время Google Диск не имеет встроенной поддержки шифрования, но в Сети можно найти дополнения, поддерживающие как шифрование, так и дешифрование. Есть также несколько приложений от сторонних разработчиков, которые позволяют шифровать файлы и предлагают интеграцию с Google Диском.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Fone Arena



https://andro-news.com/news/realme-reshili-vypustit-esche-odin-realme-v5-nazvav-ego-realme-7.html Realme решили выпустить еще один Realme V5, назвав его Realme 7 5G(в Адм. панель)