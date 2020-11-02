Google наконец-то добавили возможность установить свой фон в Google Meet

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Чтобы догнать функциональность Zoom, Google только сейчас добавили возможность добавления кастомных фонов в сервис Google Meet.

После того, как пандемия разгорелась на весь мир, возможно, самый большой скачок популярности отметили различные сервисы видеозвонков. Самым заметным из них стал Zoom – компания до сих пор собирает большое количество траффика и не думает останавливаться. Именно в Zoom были реализованы некоторые фишки, без которых мы уже не представляем приложения для видеосвязи. Одним из стала возможность менять реальный фон за вами на свой собственный. Многие похожие сервисы также поспешили добавить такую функцию.

Наконец, один из главных конкурентов Zoom, Google Meet, также позволит своим пользователям заменять фон на уже имеющиеся изображения или же на свои собственные.

Пример работы фонов в Google Meet﻿

Google Meet ранее объявила о возможности изменения фона, но для режима видеоконференций. Сейчас же эта функция будет работать для всех пользователей с персональными аккаунтами Google, а также для пользователей Workspace.

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У вас есть возможность изменять фон, используя любой из выбранных Google фоновых рисунков: офисные помещения, ландшафты, абстрактные фоновые рисунки и т. д. У вас также есть возможность загрузить свой собственный фон.

Виртуальный фон – это лишь одна из опций, которые предлагает Google Meet для уменьшения отвлекающих от разговора факторов. Ранее компания запустили размывание фона и фильтрацию посторонних шумов.

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Источник: The Verge



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