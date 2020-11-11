Realme решили выпустить еще один Realme V5, назвав его Realme 7 5G

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Китайская компания Realme скоро начнет плодить больше смартфонов, чем Xiaomi – готовится к выходу новая версия Realme V5.

Realme 7﻿

В сентябре Realme выпустили новую линейку смартфонов Realme 7 и Realme 7 Pro, чуть позже в этом месяце линейку пополнил Realme 7i. Теперь уже новый смартфон с кодовым названием модели Realme RMX2111 получил одобрение от сертификационного органа NBTC Таиланда.

Страница устройства в NBTC подтверждает, что новый смартфон будет продаваться в Тайланде под именем Realme 7 5G. В отличие от других телефонов этой серии, он будет первым, кто сможет предоставить поддержку 5G-соединения.

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Самый интересный момент состоит в том, что номер модели Realme RMX2111 принадлежит уже существующему смартфону Realme V5, показанному в августе этого года на территории Китая. Таким образом, сертификация NBTC смартфона RMX2111 предполагает, что Realme V5 5G будет просто переименован в Realme 7 5G для тайского рынка.

Страница Realme 7 5G﻿ в NBTC

Сертификация NBTC не содержит информации о технических характеристиках Realme 7 5G, но следует предполагать, что нас ждет полная копия V5. То есть в Realme 7 5G будет установлен 6,5-дюймовый IPS-дисплей с вырезом под фронтальную камеру. Сама матрица может поддерживать частоту обновления изображения 90 Гц и разрешение FullHD+.

Чипсетом Realme 7 5G может являться уже знакомый нам Dimensity 720. Питать устройство, скорее всего, будет батарея на 5,000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт.

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В Китае Realme V5 продается в двух вариантах: 6 Гб + 128 Гб и 8 Гб + 128 Гб. Их оценивают в ~$227 и ~$288, соответственно.

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Realme V5﻿



Источник: Twitter



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