Google добавляет новые преимущества в свой сервис YouTube Premium: игры теперь в приложении!

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Игры в YuoTube

Еще в сентябре Google анонсировала новую функцию YouTube под названием Playables. Эта экспериментальная функция позволяла пользователям играть игры в приложении YouTube без необходимости ничего загружать.

Тестирование этой функции началось еще раньше и ограниченное количество пользователей имело к ней доступ.

А сегодня эта функция доступна в некоторых странах для подписчиков YouTube Premium. Если вы подписчик Premium, вы должны получить уведомление от YouTube о появлении Playables.

Как и Netflix, YouTube Playables позволяет подписчикам премиум-подписки играть в игры непосредственно в приложении как на десктопных, так и мобильных устройствах. Новый раздел Playables должен отображаться рядом с другим контентом на главной ленте YouTube.

В настоящее время существует около трех десятков мобильных игр, в которые можно играть бесплатно, что несколько удивляет, поскольку Google сначала заявлял, что принесет игры как на мобильные, так и на десктопные устройства.

Еще больше удивляет, что игры доступны бесплатно только до 28 марта 2024 года. Маловероятно, что кто-то будет платить за такую услугу, тем более что другие компании предлагают подобные преимущества бесплатно.

Источник: androidauthority