Google I/O 2023: дата презентации и что нам покажут.

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Google 10 мая представит Android 14 и новые гаджеты

Google I/O 2023 в этом году начнется 10 мая! Обычно на ней представят новую версию Android и новые гаджеты от Google. В этом году кроме релиза Android 14, конечно, не пройдут мимо темы искусственного интеллекта, компания не может остаться в стороне от такой хайповой технологии. Глава компании Сундар Пичаи сообщил, что мероприятие на этот раз ограничится одним днем ​​и состоится 10 мая в амфитеатре Shoreline, расположенном в Маунтин-Вью, Калифорния. Что касается гаджетов, мы ожидаем анонс Pixel 7a, информацию о дате запуска Pixel Tablet и, возможно, даже Pixel Fold.

Как и в прошлом году, I/O будет иметь ограниченную личную аудиторию и будет транслироваться в прямом эфире на Youtube. На этой домашней странице обязательно поиграйте с веселым обратным отсчетом и музыкальным проигрывателем.

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Источник: google