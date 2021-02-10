Google Maps для всех! Компания добавила несколько интересных функций доступности для людей с ограниченными возможностями

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Функции, улучшающие взаимодействие

Компания Google только что объявила о ряде функций доступности, которые появятся в ее приложении "Карты" в ближайшие недели на устройствах Android и iOS, а также на других платформах. Некоторые из этих функций внедряются уже сейчас, в то время как другие планируется выпустить позже в этом году.

Начиная с сегодняшнего дня, Google добавляет новый идентификационный атрибут сообществу людей с инвалидностью на Картах и в Поиске, который должен предоставить клиентам больше информации о бизнесе. Над этой функцией Google работал с Lavant Consulting и ее внутренней ресурсной группой работников с инвалидностью.

Кроме того, Google объявил, что добавляет возможности считывания с экрана Lens in Maps. Хотя Lens in Maps доступен уже достаточно давно, Google делает эту функцию более доступной для незрячих или слабовидящих людей, добавляя возможности считывания с экрана.

Чтобы воспользоваться этой функцией доступности, просто коснитесь иконки камеры в строке поиска и поднимите телефон, чтобы получить звуковой отзыв о месте вокруг вас, когда включена чтение с экрана. По данным Google, эта функция появится в iOS уже сегодня, а пользователи Android получат ее позже в этом году.

Еще одной полезной функцией доступности, которая сегодня появляется, является возможность запрашивать пешеходные маршруты на Картах, доступные для людей на колясках. Эта функция отображается у пользователей iOS и Android по всему миру.

И последнее, но не менее важное: Google предоставляет информацию о местах, доступных для людей на колясках, на Картах предприятиям, а также размещает страницы для Android Auto и автомобилей со встроенным Google. Начиная с сегодняшнего дня при поиске места на Картах Google и нажатии на него появляется иконка инвалидной коляски, если место назначения имеет бесступенчатый вход, доступную туалет, парковку или места для сидения.

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Источник: phonearena