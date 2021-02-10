Google Meet тестирует созданные искусственным интеллектом фоны для видеозвонков

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Теперь беспорядок в квартире не проблема, можно сгенерировать фон

Google быстро интегрирует искусственный интеллект почти во все продукты, чтобы обеспечить бесперебойную работу пользователей. По данным 9to5google, Google производит тестирование новой функции для Google Meet, которая использует искусственный интеллект для создания настраиваемого фона видео.

Целью этой цели является улучшение опыта виртуальной встречи, добавив уровень персонализации и креативности к видеозвонкам. Эта функция, доступная участникам Google Workspace Labs, позволяет пользователям описывать желаемый фон, а искусственный интеллект будет создавать динамические изображения на основе их описаний.

Впервые эту функцию заметил Артём Русаковский в Twitter. Пользователи могут трансформировать свое виртуальное пространство с помощью фона, созданного искусственным интеллектом, в различных настройках, например, роскошных интерьеров или очаровательных лесных полян.

Предлагая персонализированные среды, соответствующие индивидуальным предпочтениям, эта функция улучшает визуальную привлекательность виртуальных встреч и делает опыт более привлекательным.

Чтобы достичь наилучших результатов, Google рекомендует включать детали о стиле, настроении, обстановке и объектах в окружающей среде при описании желаемого фона. Пользователи могут повторять и создавать разные образцы, пока не будут удовлетворены результатом.

Согласно XDA, эта фоновая функция, созданная искусственным интеллектом, является частью более широких усилий Google по улучшению Google Meet, включающих недавние усовершенствования, такие как внедрение разрешения видео 1080p, режима «картинка в картинке» и различных видеоэффектов.

Функция AI Backdrop находится на этапе тестирования и доступна только для тестировщиков Workspace Labs, преимущественно в США. Время, когда этот инструмент станет доступным всем пользователям Google Meet, остается непонятным.

Конечно, сама идея изменения фона не нова, но раньше это делалось с помощью посторонних приложений и требовало определенных знаний и иногда дополнительного оборудования. Теперь же, если это будет встроено в приложение, воспользоваться этим смогут обычные люди, которых важный разговор застал в месте, которое показывать не хочется.

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Источник:gizmochina