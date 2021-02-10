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Это добавит немного интерактива вашим сообщениям

После добавления анимированных эмодзи в начале этого года, приложение Google Messages теперь экспериментирует с анимированными реакциями на эмодзи. Эти реакции очень похожи на те, что сейчас присутствуют в Telegram для его премиум-пользователей.

Эта функция скрыта в бета-версии Google Message и еще недоступна для пользователей.

В реализации Google, когда вы реагируете на сообщения с определенными эмодзами, вы видите цветную анимацию, которая появляется на экране и выделяет сообщение, на которое вы реагируете - например, плавающие восклицательные знаки, пламя, надувные человечки, зонтик и т.д. Эти реакции ограничены несколькими эмодзами, но, надеемся, Google расширит список в будущем.

Поскольку Google продолжает добавлять новые функции в "Сообщения", приложение становится все более функциональным и удобным для пользователей. Добавление анимированных реакций на эмодзи является долгожданным дополнением, которое придает вашим разговорам немного больше веселья и индивидуальности.

Источник: thespandroid