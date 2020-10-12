Google могут обязать продать Chrome

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Назревает переворот: Google может лишиться Chrome

Власти США всерьез взялись за Google и рассматривают возможность заставить поискового гиганта продать Chrome. И все это последствия недавнего расследования Конгресса США, по результатам которого Google в числе прочих IT-компаний была признана монополией. Законодателям не дает покоя тот факт, что компания неприлично много зарабатывает на интернет-рекламе и взяла за правило навязывать производителям электроники установку своего браузера Chrome.

Во-первых, компания обязывает производителей Android-устройств устанавливать на них поисковую систему, а во-вторых — Google могла и приплачивать им за того, чтобы ее браузер оставался единственным поисковиком на гаджетах.

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Что не так с Google Chrome?

В рамках преследования Google, Министерство юстиции и Генеральная прокуратура США инициировали расследование, в рамках которого компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства и хотят обязать ее продать Chrome. Правда, без суда тут не обойтись. Поэтому до 25 октября правоохранительные органы планируют обратиться в суд с соответствующим иском. Именно Фемида поставит точку в этом вопросе и станет на сторону Google или же признает обвинения справедливыми и обяжет ее избавиться от браузера.

Если Google все же будет признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства и в ее деяниях будут усмотрены признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке, то ей грозит раздел бизнеса. И это будет одно из громких дел последнего десятилетия, которое окажет влияние на весь рынок интернет-услуг.

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Сама идея продать или выделить Chrome в отдельную компанию, появились не сегодня. Она витала в головах чиновников и ранее, но до недавнего времени она не обретала четких очертаний и у них не было веских оснований вмешиваться в бизнес-модель Google и требовать продажи Chrome. Но на сегодняшний момент ее доля на мобильных устройствах в США превысила отметку 90%, а на десктопных — 81%. И уже нет сомнений, что Google удалось создать монополию и контролировать приличный рынок интернет-рекламы.

Откровенный грабеж или Google ответит по всей строгости закона?

Интересно, что ранее в Европе попытались разрушить монополию Chrome и обязали Google на европейском рынке предложить системное окно, позволяющее пользователям установить любой браузер по выбору. Но этот путь не принес ощутимых результатов по части наращивания доли других поисковиков. А все по причине консервативности и инертности пользователей, привыкших пользоваться Chrome. Многие из них остановили свой выбор на этом браузере в качестве штатного поисковика.

Но прикрываясь следованию интересам пользователей, чиновники так и не удосужились спросить мнение этих самых потребителей услуг:

чувствуют ли они себя «узниками цифровой тюрьмы» под названием Chrome;

действительно ли их ограничивают в праве выбора альтернативного поисковика.

Много вопросов вызывает и сама возможная процедура разделения бизнеса. Не очень понятно, кому и как могут продать Chrome, а также то как быть со стоимостью этих активов, которые могут не устроить саму Google. Кроме того, нет гарантии, что новый владелец Chrome не будет следовать практики Google и сделает все, чтобы сохранить монополию поисковика ради своего же кармана.

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Источник: Politico