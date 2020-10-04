Google взялась за ПО от ОЕМ-производителей

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У Google появилась доска позора с перечнем уязвимостей в устройствах Samsung, Huawei, Oppo и от др.компаний

Исследователи из Google всерьез возьмутся за поиск ошибок и уязвимостей в программном обеспечении устройств OEM-производителей. Android давно снискал имидж операционной системы полной несовершенств. Обилие мусора, баги и постоянный риск взлома не добавляют оптимизма пользователям.

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Но далеко не все зависит от Google. На рынке присутствует огромное количество Android-устройств, которые отличаются характеристиками, ценой и, конечной же, производителем. Адресная аудитория операционной системы от Google огромная и крупнейшие вендоры стремятся улучшать Android на свой манер. Но нередко все «украшательства» сторонними оболочками и установка сторонних приложений не идут на пользу безопасности зеленого робота.

Поэтому ребята из Google решили взяться за исследование программного обеспечения производителей смартфонов на предмет ошибок, которые могут повлиять на безопасность Android.

Инициатива получила название Android Partner Vulnerability Initiative (APVI) и команда исследователей уже успела обнаружить ряд проблем, о которых были извещены ОЕМ-производители. В частности, речь идет о компаниях Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Meizu и ZTE. Увы, реакция в ряде случаев не последовала и ряд уязвимостей так и не были исправлены. Со своей стороны, Google создала специальный сайт, где будет публиковать информацию о выявленных «дырах».

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Источник: mspoweruser