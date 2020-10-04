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Google взялась за ПО от ОЕМ-производителей

04.10.2020 837 0

У Google появилась доска позора с перечнем уязвимостей в устройствах Samsung, Huawei, Oppo и от др.компаний

Исследователи из Google всерьез возьмутся за поиск ошибок и уязвимостей в программном обеспечении устройств OEM-производителей. Android давно снискал имидж операционной системы полной несовершенств. Обилие мусора, баги и постоянный риск взлома не добавляют оптимизма пользователям.

 

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Но далеко не все зависит от Google. На рынке присутствует огромное количество Android-устройств, которые отличаются характеристиками, ценой и, конечной же, производителем. Адресная аудитория операционной системы от Google огромная и крупнейшие вендоры стремятся улучшать Android на свой манер. Но нередко все «украшательства» сторонними оболочками и установка сторонних приложений не идут на пользу безопасности зеленого робота.

 

Google взялась за ПО от ОЕМ-производителей – фото 1

 

Поэтому ребята из Google решили взяться за исследование программного обеспечения производителей смартфонов на предмет ошибок, которые могут повлиять на безопасность Android.

 

Инициатива получила название Android Partner Vulnerability Initiative (APVI) и команда исследователей уже успела обнаружить ряд проблем, о которых были извещены ОЕМ-производители. В частности, речь идет о компаниях Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Meizu  и ZTE. Увы, реакция в ряде случаев не последовала и ряд уязвимостей так и не были исправлены. Со своей стороны, Google создала специальный сайт, где будет публиковать информацию о выявленных «дырах».

 

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Источник: mspoweruser

Google Android
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.10.2020

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Google взялась за ПО от ОЕМ-производителей