Google может ввести запрет на поставку любых Android-смартфонов на территорию России

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Известный российский аналитик считает, что такой сценарий вполне реален

Известный и одиозный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в своем Telegram-канале выложил пост, в котором сообщил, что Google перестала лицензировать операционную систему Android для производителей смартфонов из РФ. Но интересно то, что он не исключает того, что Google введет запрет на продажу Android-смартфонов в России и для других брендов.

На данный момент есть несколько российских производителей, кто занят выпуском мобильных устройств. Но их доля ничтожна мала и аппараты их производства не пользуются большим спросом. Напомним, что сама программная платформа бесплатная и поставляется с открытым исходным кодом. Все, что может сделать Google — лишить российские устройства Google-сервисов, как это было сделано в своем время с моделями Huawei.

По данным Эльдара Муртазина с 23 марта лаборатории Google начали закрывать проекты компаний из России, лишив их права выпускать смартфоны с GMS-версией Android для российского рынка. Для зарубежных компаний таких ограничений нет. Но аналитик считает, что это лишь вопрос времени. Он предсказывает, что Google наложит запрет на продажу всех Android-устройств на рынке России.

Уже завтра может появиться какая-то ясность в этом вопросе. 25 марта Министерство торговли США должно уточнить экспортные ограничения для российского рынка и дать разъяснения по смартфонам для всех компаний. Если запрет на продажу Android-устройств начнет действовать, то Эльдар Муртазин прогнозирует рост серого рынка и активацию устройств за пределами России.

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Источник: telegram