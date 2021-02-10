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Google не будет спешить с анонсом Pixel 6 и Pixel 6 Pro

01.09.2021 772 0

Известный блогер опроверг информацию о раннем дебюте и озвучил другие даты запуска Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

По слухам, ходившим в сети, этой осенью должны представить Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые должно чуть ли не заново родиться. Изменения в них произойдут существенные и интересные. Они преобразятся не только внешне, но и внутренне. И эту информацию подтвердила сама Google. Еще одним изменением должно было стать время выхода.

 

По крайней мере, один из китайских инсайдеров заявил о том, что Google не станет ждать октября и представит Pixel 6 и Pixel 6 Pro раньше — 13 сентября. Пикантности этой ситуации добавлял тот факт, что премьера новинок могла состояться за день до анонса iPhone 13.

 

Google не будет спешить с анонсом Pixel 6 и Pixel 6 Pro – фото 1

 

Выяснить, насколько это информация достоверна, взялся известный блогер Джон Проссер. Со ссылкой на несколько своих источников, он сообщил, что сведения об анонсе 13 сентября Pixel 6 и Pixel 6 Pro, недостоверны. Он сообщил, что предварительные заказы на эти смартфоны стартуют 19 октября, а продажи — 28 октября.  Точная дата анонса не называется, но есть предположение, что время презентации и старта приема предзаказов совпадут.

 

Джон Проссер считает что вряд ли Google внесет какие-то изменения в запланированный график. Поэтому он не верит в то, что мы увидим ранний анонс Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Но в любом случае, если что-то изменится, он пообещал информировать об этом.

 

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Источник: frontpagetech

Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.09.2021

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