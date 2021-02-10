Google не будет спешить с анонсом Pixel 6 и Pixel 6 Pro

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Известный блогер опроверг информацию о раннем дебюте и озвучил другие даты запуска Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

По слухам, ходившим в сети, этой осенью должны представить Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые должно чуть ли не заново родиться. Изменения в них произойдут существенные и интересные. Они преобразятся не только внешне, но и внутренне. И эту информацию подтвердила сама Google. Еще одним изменением должно было стать время выхода.

По крайней мере, один из китайских инсайдеров заявил о том, что Google не станет ждать октября и представит Pixel 6 и Pixel 6 Pro раньше — 13 сентября. Пикантности этой ситуации добавлял тот факт, что премьера новинок могла состояться за день до анонса iPhone 13.

Выяснить, насколько это информация достоверна, взялся известный блогер Джон Проссер. Со ссылкой на несколько своих источников, он сообщил, что сведения об анонсе 13 сентября Pixel 6 и Pixel 6 Pro, недостоверны. Он сообщил, что предварительные заказы на эти смартфоны стартуют 19 октября, а продажи — 28 октября. Точная дата анонса не называется, но есть предположение, что время презентации и старта приема предзаказов совпадут.

Джон Проссер считает что вряд ли Google внесет какие-то изменения в запланированный график. Поэтому он не верит в то, что мы увидим ранний анонс Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Но в любом случае, если что-то изменится, он пообещал информировать об этом.

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Источник: frontpagetech