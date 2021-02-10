Google не говорит прощай Qualcomm

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Google будет и дальше покупать чипы Snapdragon

Компания Google не первый год занимается выпуском смартфонов, но, пожалуй, в этом году она впервые устроит серьезный перезапуск линейки Pixel. Откуда такой вывод? Во-первых, новинки получат обновленный и самобытный дизайн. Во-вторых, впервые устройства компании предложат фирменный чип Tensor. Заточен новый процессор будет, прежде всего, на обработку изображений.

Официально компания не подтвердила, что это модифицированная версия какого-то процессора Exynos, но слухи говорят о том, что это тюнингованный вариант Exynos 2200.

После анонса Pixel 6 и Pixel 6 Pro заговорили о том, что Google может отказаться от услуг Qualcomm. Со своей стороны, чипмейкер решил успокоить фанатов, заявив, что сотрудничество с Google продолжится и далее. Qualcomm заявила, что стороны будут и дальше работать над уже вышедшими и будущими смартфонами компании на базе Snapdragon.

Такое заявление означает одно — Google выпустит новые мобильные устройства с процессорами Qualcomm. Скорее всего, речь идет о доступных моделях серии Pixel a. Вскоре должен состояться анонс Pixel 5a, который может получить платформу Snapdragon 778G или Snapdragon 780G.

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Источник: cnbc