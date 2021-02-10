Google: неспешность дактилоскопического датчика Pixel 6 и Pixel 6 Pro — это нормально

231

Ради безопасности стоит потерпеть, что сканер срабатывает с задержкой

В октябре вышли Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro — новое поколение флагманов получилось противоречивым, и крутым одновременно. К сожалению, запуск новинок сопровождается критикой. Есть вопросы к качеству экрана и скорости быстрой зарядки, а для кого-то головной болью стала отзывчивость сканера отпечатков пальцев.

Целый ряд пользователей жалуются на то, что экранный дактилоскопический датчик тормозит и тупит. Радость от миграции биометрического датчика с тыльной стороны на экран сменилась разочарованием. Если старые Pixel-фоны с традиционным сканером отпечатков пальцев считывали папиллярный узор мгновенно, то Pixel 6 и Pixel 6 Pro на их фоне смотрятся проигрышно, отзывчивость сканера оставляет желать лучшего.

Один из пользователей посетовал на работу сканера отпечатков Google Pixel 6 в блоге компании, заявив, что смартфоном он доволен, но сбои и скорость работы датчика портят общее впечатление об устройстве. Google решили отреагировать на этот спич и ответила на него.

Читать также: Google Pixel 6 звонит сам по себе ﻿

Начала она с того, что принесла извинения за неудобства. Она уведомила, что использовала продвинутые алгоритмы безопасности в работе дактилоскопического датчика. Именно поэтому для идентификации и проверки отпечатка пальца может потребоваться больше времени. Другими словами, компания пытается убедить, что неспешная работа биометрического датчика является нормой и это плата за повышенный уровень безопасности. А это означает, что велика вероятность того, что рассчитывать на улучшение работы сканера программно не стоит.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: phonearena