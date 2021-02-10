Быстрая зарядка 30 Вт в Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro — это вымысел

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Мощность быстрой зарядки в новых флагманах Google не превышает 22 Вт

Одним из заметных событий октября стала премьера смартфонов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Новинки вышли не такими как все по нескольким причинам. Тут вам невиданный чип Tensor, уникальный дизайн и «чистый» Android 12. А еще наконец-то компания предложила достойной емкости аккумуляторы и увеличила мощность зарядки до 30 Вт. Но, если вы, как и многие другие, подумали, что новинки можно будет быстро заряжать, то это не совсем так.

На официальной странице поддержки Pixel 6 компания декларирует, что получаса достаточно, чтобы ресурс батарейки был восполнен на 50%. Скорость быстрой проводной зарядки основана на использовании зарядного устройства Google 30 Вт USB-C. Смартфон совместим с адаптерами USB PD 3.0 PPS. Но тут есть одна интересная оговорка, что «фактические результаты могут быть медленнее».

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Журналисты издания Androidauthority решили выяснить, с какой же скоростью заряжается Pixel 6 в реальности. И их вердикт способен разочаровать — смартфон вовсе не выдает заявленные 30 Вт. Они провели тесты с использованием официального адаптера Google USB-C мощностью 30 Вт и с несколькими совместимыми кабелями для быстрой зарядки. По их результатам они установили, что максимальная мощность зарядки на Pixel 6 и Pixel 6 Pro составляет 22 Вт, а средний показатель всего цикла зарядки — 13 Вт. Ни разу за все время тестов мощности в 30 Вт зарядка не достигла.

На первых минутах заряжается Pixel 6 Pro действительно бодро, но по истечении 30 минут мощность падает и дальше батарейка заряжается весьма вяло, мощность падает. В итоге за первые полчаса аккумулятор действительно можно зарядить на 50%, но на восполнение оставшихся 50% требуется втрое больше времени. На полную зарядку батареи емкостью 5000 мАч ушло 111 минут. Для сравнения на полную дозаправку Pixel 6 Pro при использовании зарядного адаптера на 18 Вт зарядка длится на 10 минут дольше.

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Выходит, что по части быстрой зарядки Pixel 6 и Pixel 6 Pro не принесли ощутимого прогресса. Компания продолжает придерживаться принципа умеренности в части мощности зарядки и лукавит с ее параметром.

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Источник: androidauthority