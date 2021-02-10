Google Pixel 6 звонит сам по себе

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Pixel 6 живет своей жизнью и совершает звонки самостоятельно

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro — топовые смартфоны, казалось, они идеальные и без существенных недостатков. OLED-дисплеи, необычный дизайн, крутая фото камера, емкие аккумуляторы и уникальный чип Tensor. Но уже на старте продаж начались проблемы. Помимо претензий к дисплею в смартфоне обнаружился еще один глюк.

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На форуме Reddit появилось подробное описание ошибки, которая приводит к случайному вызову контактов. На самой ветке обсуждения уже есть несколько пользователей, которые жалуются на появление такой проблемы. Они отмечают, что вызов происходит тогда, когда они не пользуются смартфоном и он находится в кармане.

В качестве виновника сбоя ряд пользователей склонны называть Google Assistant, который, по всей видимости, регистрирует команды телефонных звонков. Но против этой теории говорит то, что случайный вызов произошел тогда, когда пользователь спал или находился в помещении, где царила тишина. Поэтому непохоже, что Google Assistant мог неверно истолковать фоновый шум или разговор.

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Пользователи на форуме сообщества Google Pixel также сообщили об этой проблеме, заявив, что набор номера был произведен, когда телефон был в кармане. Ряд пользователей также отметили, что смартфоны набирали один и тот же контакт, а не случайный номер каждый раз, вынуждая удалять номер абонента в качестве временного решения. Некоторые пользователи также заявили, что они отключили функцию блокировки экрана Ассистента, чтобы исправить ошибку. На данный момент Google никак не комментирует эту проблему.

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Источник: androidauthority